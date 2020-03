A Mirandola al via le domande per gli alloggi edilizia residenziale pubblica, presso lo sportello sociale del Comune di Mirandola

Ai sensi e per gli effetti del “Regolamento per l’ assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord n. 110 del 20/12/2018, attuativo della Legge Regionale n.24/2001, si provvede all’emanazione del presente avviso pubblico riguardante la formazione delle graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica dei territori comunali dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord (UCMAN) e quindi anche Mirandola.

Per ciascun Comune aderente all’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord verrà predisposta una graduatoria.

I cittadini interessati potranno presentare domanda d’accesso alla graduatoria fino al 15 aprile 2020 presso lo sportello sociale del Comune di Mirandola negli orari di apertura.

Tutte le informazioni QUI