Mirandola, Intersurgical sommersa di richieste per i caschi da parte di privati

MIRANDOLA, 23 MARZO – In questi giorni, l’Intersurgical di Mirandola, l’azienda del biomedicale di Mirandola, è sulla bocca di tutti: due equipe dei reparti di rianimazione del Sant’Orsola di Bologna e del Policlinico di Mirandola, dirette dai prof. Ranieri e Zanella, stanno testando su pazienti gravi colpiti dal “corona” i ventilatori polmonari con duplex, circuiti che permettono di sdoppiare il numero di malati in cura. Dopo questa notizia, l’azienda è stata sommersa dalle richieste di cittadini che vogliono acquistare i caschi per ventilazione polmonare meccanica non invasiva. Tanto che l’azienda stessa è stata costretta a diramare un comunicato stampa in cui, spiega, i prodotti sono venduti solo a strutture sanitarie.

Facciamo seguito alle numerose richieste da parte di privati cittadini, ambulatori e altre tipologie di strutture, la nostra Azienda vuole chiarire che i nostri dispositivi sono destinati al solo impiego in ambiente ospedaliero e sempre sotto la supervisione di Operatori Sanitari. Non trattiamo dispositivi di protezione personale. Siamo commossi dalle Vostre richieste di donare questo dispositivo alle Strutture Sanitarie, invitiamo a dirigere la Vostra straordinaria generosità alla Protezione Civile e/o alle stesse Strutture Sanitarie, osservando scrupolosamente le indicazioni restrittive di prevenzione date dal Governo, dal Ministero della Salute e dalle Autorità locali.

La preoccupazione dei cittadini sta sfociando in telefonate e in richieste continue, a cui l’azienda ha sopperito sul piano operativo con assunzioni di nuovi dipendenti e decidendo di passare a turni di lavoro h24. Ma l’attrezzatura prodotta dall’Intersurgical resta comunque destinata a strutture specializzate. Il materiale è già disponibile e l’azienda è in attesa del feedback dei team ospedalieri di Bologna e Milano. Quando avrà l’ok e le richieste delle Regioni o degli ospedali procederà con le consegne, ma non è detto che i dispositivi siano utilizzabili da tutti i centri ospedalieri. Dipende dalle strumentazioni delle strutture individuali.

Mirandola cuore della cura del Coronavirus: già in produzione 5 mila circuiti per creare il ventilatore polmonare per due pazienti

Coronavirus, da Mirandola il ventilatore polmonare per più pazienti. Venturi: "Una bella notizia che ci riempie di orgoglio"

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017