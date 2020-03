Mirandola, è morto l’imprenditore edile Arturo Zaccarelli

Mirandola, è morto l’imprenditore edile Arturo Zaccarelli. Aveva 81 anni, è scomparso a causa di un malore improvviso. Lascia la moglie Clara, i figli, Roberto, Roberta e Luca, i nipoti.

I funerali, alla presenza dei soli familiari per le misure retsriitive in vigore in questi giorni, avranno luogo lunedì 23 marzo alle ore 14.30 partendo dall’abitazione di via Luosi a Mirandola, ove sarà data la Benedizione e l’ultimo saluto, indi proseguiranno per il cimitero locale.

Fondatore del colosso edile Acea costruzioni, 250 dipendenti e giri d’affari oltre gli 80 milioni di euro e AeC ramo operativo, Zaccarelli ha scritto la storia delle costruzioni nella Bassa. Partì da Cividale, figlio di agricoltori, intercettando il boom economico e tutte le opportunità che mettava a disposizione. Ha costruito l’Ipercoop di Mirandola, restaurato il Castello dei Pico e tirato su interi quartieri a Mirandola e nella Bassa, occupandosi anche di tante grandi opere della ricostrzuione post sisma.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017