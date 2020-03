Mirandola, Palma Costi “Prima i malati senza se e senza ma”

“Sul futuro dell’ospedale di Mirandola parlano gli atti amministrativi che gli esponenti della Lega conoscono perfettamente. E’ gravissimo che chi ha un ruolo istituzionale in questo momento faccia speculazioni di basso profilo e soffi sul fuoco della polemica invece di far prevalere la responsabilità istituzionale’. Ecco la nota della consigliera regionale Pd Palma Costi:

“Ho atteso a intervenire perché questo non sarebbe il momento, ma visto che il sindaco di Mirandola ha innescato l’ennesima polemica elettorale sull’ospedale (e che l’onorevole Golinelli è subito intervenuto a difenderlo con intollerabili accuse alla Regione e al Pd) credo che sia giusto fare il punto su come si dovrebbe comportare chi rappresenta le istituzioni e tutti i cittadini. Il 13 marzo scorso la presidenza della Conferenza sanitaria ha approvato la riorganizzazione dei servizi ospedalieri per fronteggiare la pandemia del coronavirus. Il documento è chiaro e spiega come tutti gli ospedali della provincia (tutti!!) avrebbero cambiato le loro attività. Il sindaco Alberto Greco ha partecipato e, a quanto risulta ufficialmente, ha approvato il piano. Dopo di che, quando è stato messo in atto, ha lanciato pubblicamente un immotivato allarme sul futuro dell’ospedale di Mirandola. Non è così che funzionano le istituzioni democratiche e non è così che agisce un sindaco all’altezza delle sue responsabilità. Se Greco aveva chiarimenti da chiedere, obiezioni da fare, o controproposte (vuoi mai?) la sede era quella. Ha preferito il ruolo dell’agitatore, avvalorando il dubbio che lui (o chi per lui) sia più preoccupato dei voti che dei malati. In ogni caso, per quanto riguarda l’ospedale, noi abbiamo detto molto chiaramente cosa pensiamo e non ci sposteremo di una virgola. Anzi, proprio perché questa drammatica emergenza reclama un potenziamento di tutto il Servizio sanitario nazionale, anche il progetto per Mirandola dovrà essere ulteriormente migliorato e potenziato”.

LEGGI ANCHE

Mirandola, Mantovani (Pd): “Il sindaco amministri, non procuri allarmi”

Ospedale di Mirandola, la Lega al contrattacco: “Non ci facciamo strumentalizzare da Pd e Regione”

Venturi replica a Greco: “Non cancelleremo nessun servizio dall’ospedale di Mirandola. No a polemiche inutili”

Siena (+ Mirandola): “Sull’ospedale adesso serve la fiducia”

Ospedale Mirandola, l’Ausl: “Il trasferimento di Chirurgia è temporaneo, è il momento di razionalizzare le risorse”

Tolto il reparto di Chirugia Ortopedia all’Ospedale di Mirandola: va a Carpi

Ospedale di Mirandola, spostate a Carpi le degenze di Cardiologia per creare 26 posti letto per il Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017