Mirandola, rinviato l’incontro con Gian Antonio Stella

MIRANDOLA – A seguito dei provvedimenti nazionali e regionali per il contenimento del Coronavirus, l’incontro “I LUOGHI DELLA SOLIDARIETA’ ” con il giornalista scrittore GIAN ANTONIO STELLA , in programma Sabato 7 Marzo 2020, Ore 16.30: Mirandola, Auditorium “R.L. Montalcini” è stato rinviato a data da destinarsi.

Rimane invece confermato, in attesa dell’evolversi futuro delle interdizioni in essere, l’incontro in programma Domenica 22 Marzo 2020 ore 17.30, all’Auditorium “Rita Levi Montalcini” di Mirandola con la scrittrice MICHELA MURGIA con il suo ultimo libro “MORGANA”.

