A Mirandola si taglia l’unico grande albero che c’è al Canile e che dà ombra

MIRANDOLA – A Mirandola si taglia l’unico grande albero che c’è al Canile e che dà ombra. Ne dà notizia la presidente del Comitato frazionale di Cividale e Coordinatrice dei presidenti di frazione del Comune di Mirandola Giuliana Porcelli, che spiega che, allertata dalla Associazione Isola del Vagabondo, venerdì pomeriggio ha preso immediatamente contatto con il Responsabile del Verde del Comune di Mirandola. E’ emerso che gli uffici comunali hanno dato parere favorevole al taglio dell’albero. Al suo posto, riporta la Porcelli, sarebbero stati ripiantati mini alberelli che fra dieci anni avrebbero fatto ombra.

Al canile sono in corso lavori di rinnovo totale della struttura, compreso anche i parcheggi antistanti, nella zona dove appunto c’è l’albero.

“Mi chiedo – commenta Porcelli – cosa non si può fare in progettazione e quanto ci costeranno alla fine questi parcheggi al nuovo canile intercomunale. Al momento, conosciamo il costo del nuovo canile intercomunale fatto il lamiera coibentata da 5 cm senza riscaldamento e senza raffreddamento, senza poter mettere le lampade riscaldanti per i cani ammalati. La spesa sfiora il milione di eruo: 844 mila euro già deliberati da Unione Comuni Area Nord cui va aggiunta la spesa del parcheggio e circa 70 mila per la modifica delle porte dei box”.

