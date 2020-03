Mirandola, Silvestri “Lega più preoccupata dei voti che del virus”

Il coordinatore Pd dell’Area Nord Simone Silvestri risponde al parlamentare della Lega Guglielmo Golinelli che, su Facebook, attacca ancora sul futuro dell’ospedale di Mirandola e sul tema delle messe in concorrenza, in difesa delle prese di posizione del sindaco di Greco: “On. Golinelli, il virus se ne frega dei campanili. Pensi alla salute dei cittadini invece che agitare paure”.

“Gli insulti non sono argomenti, onorevole Golinelli. E non ci sono ospedali “puliti” e zone da preservare, purtroppo. Perché il virus non ha barriere e se ne frega dei campanili. Il virus è già nella Bassa Modenese. E dovrebbe saperlo. Occorre affrontare insieme alle istituzioni e all’ASL il problema, per dare insieme le risposte migliori possibili. Il commissario Venturi e la Regione Emilia-Romagna, peraltro con il voto favorevole del sindaco Greco, stanno predisponendo le risposte sanitarie per affrontare l’emergenza. Per curare le persone che nella Bassa avranno bisogno. Le persone e i cittadini, lo sanno e lo comprendono benissimo. Ma capisco che i toni esagitati hanno un altro scopo: agitare vecchie e nuove paure.

Chi ha tirato le orecchie al sindaco dopo il voto favorevole in Conferenza Socio-sanitaria? Caro onorevole, spiace dirlo, ma lei sta confermando che siete più preoccupati dei voti che del Coronavirus e della salute dei cittadini della Bassa. E non è una bella immagine per un parlamentare della Repubblica. Nessuno di noi ha fatto polemiche neppure sulla fede. Anzi, il segretario del Pd di Mirandola ha ricordato che la fede non dovrebbe essere oggetto di concorrenza, promuovendo, come istituzioni pubbliche, cerimonie religiose in concomitanza con iniziative della parrocchia. E anche questo è normale buon senso, onorevole”.

