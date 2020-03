Mirandola, un caso di Covid-19 tra i dipendenti del comune

MIRANDOLA – Il sindaco di Mirandola Alberto Greco è stato informato personalmente dal direttore del Dipartimento di sanità pubblica di Modena che un dipendente del comune di Mirandola è risultato positivo all’esame del COVID-19.

Il dipendente attualmente è ricoverato presso il proprio domicilio e segue la prevista terapia assegnata dall’autorità sanitaria.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni impartite dal Dipartimento di Sanità Pubblica, a titolo del tutto preventivo nel disposto delle norme vigenti in materia, sono stati individuati i colleghi entrati in “contatto stretto” (secondo la definizione del Ministero della Salute) con il soggetto risultato positivo e, a titolo del tutto precauzionale, sono stati posti in quarantena domiciliare obbligatoria; i soggetti coinvolti saranno contattati dal Dipartimento di Sanità Pubblica che dispone formalmente l’isolamento, ma sono stati preavvisati al fine di favorire da subito l’applicazione delle disponenti misure e l’organizzazione della vita personale degli stessi.

Al momento la situazione è sotto il controllo del DSP e non si ravvisano particolari criticità oltre a quanto detto.

Il sindaco ha invitato ad affrontare la quotidiana attività, sia lavorativa che famigliare, con la massima maturità e saggezza, auspicando che ognuno, in virtù del senso civico, rispetti le norme igienico sanitarie impartite senza trascurare le disposizioni impartite nella vita extra-lavorativa.

Il Comune sta predisponendo un’ordinanza in cui saranno chiarite le modalità di accesso ai servizi comunali per i prossimi giorni.

Si precisa anche che, al momento, il sindaco di Mirandola Alberto Greco non è stato oggetto di alcun provvedimento con cui si dispone la “quarantena”.

Tutte le nostre notizie sull’epidemia da Coronavirus

*********************************

******************************

************************

Per maggiori informazioni

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017