Mirandolexit, Neri (Forza Italia): “Niente crisi al buio, serve un serio studio sulla governance”

“Niente crisi al buio, serve un serio studio sulla governance”. Così Mauro Neri consigliere comunale a Camposanto e in capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Unione Comuni Area Nord, commenta l’ipotesi di Mirandolexit di cui si sta parlando in questi giorni.

Scrive Neri:

“Diciamo ‘no’ a crisi al buio. L’Ucman avvii un serio studio per trovare la migliore governance.” L’Unione Area Nord non è lo strumento migliore per il governo del territorio, è evidente a tutti. Prima di cambiare però va fatto un discorso serio e su basi oggettive per capire dove si può andare. Quale è il punto d’arrivo? Una fusione, una convenzione tra enti, un’altra unione? Il “tana libera tutti” – ironizza Mauro Neri, capogruppo FI in Ucman – è l’unica risposta inaccettabile perché la buona Politica ragiona come sistema e non per campanile. Con che forza si possono battere i pugni sul tavolo per chiedere una strada o un ospedale se si rappresentano 10 o 15mila anime invece di 85mila? È secondo me quanto mai necessario, proprio oggi che amministriamo i tre comuni più grandi, avviare uno studio per capire come riformare il governo dell’attuale Ucman e come valutare alternative concrete e percorribili per avere un soggetto amministrativo in grado di rappresentare al meglio gli interessi del territorio e con dei costi chiari e certi.