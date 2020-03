Mirandolexit, i sindaci Pd: “L’Unione serve a dare pari dignità a tutti i cittadini, restiamo uniti”

“L’Unione serve a dare pari dignità a tutti i cittadini, restiamo uniti”. Così i sindaci di area Pd di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, San Possidonio e San Prospero commentano l’ipotesi Mirandolexit, ovvero l’uscita di Mirandola dall’Unione Area Nord, avanzata dalla Lega-

Scrivono i sei sindaci:

Il ruolo dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, e tantomeno la sua stessa esistenza per i sindaci di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, San Possidonio e San Prospero non sono in discussione. Questo il risultato al termine della riunione alla quale hanno partecipato i primi cittadini di centrosinistra della Bassa modenese: “Siamo nel pieno di un’emergenza non solo sanitaria, ma anche economica e sociale.

L’Unione in questa delicata fase potrà avere un ruolo centrale nell’assistenza alla popolazione e con azioni a sostegno delle famiglie, lavoro e imprese. Non è il momento di polemiche istituzionali, quando il nostro territorio è di fronte a una nuova sfida, oltretutto mentre sta gestendo l’ultima fase della ricostruzione post sisma. Serve coesione e senso di responsabilità da parte di chi amministra. Per la prima volta il Bilancio dell’Unione è stato votato all’unanimità, se ciò è stato possibile è stato grazie a un accordo politico alla base di un programma a sua volta votato all’unanimità.

Noi stiamo lavorando uniti per la realizzazione di quel programma condiviso, in modo responsabile e collaborativo, perché crediamo in un’Unione che garantisca pari dignità a tutti i cittadini della Bassa nella fruizione di servizi di qualità, e a tutti i Comuni pari dignità a livello di rappresentanza e di rispetto per ogni Sindaco.

Risultati che, insieme a un maggior peso per questo territorio, si raggiungono solo lavorando insieme e non possono dipendere dal semplice conferimento da parte di un Comune di questo o quel servizio. D

eve infatti rimanere indiscussa la libertà dei singoli Comuni su questo tema. L’Unione siamo disposti a rafforzarla ed efficientarla, ma solo e sempre in funzione di quegli obiettivi che tutti abbiamo votato, compresi i sindaci di centrodestra di Mirandola, San Felice sul Panaro e Finale Emilia. Siamo certi che i cittadini, le famiglie, le imprese artigiane, agricole, industriali, le attività commerciali credono in questa Unione e dalle istituzioni si aspettano la coesione, il pieno senso di responsabilità, l’unità di intenti e di obiettivi”.