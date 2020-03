Ecco il modulo di autodichiarazione per spostarsi nella Zona Critica di Modena

Ecco il modello di autodichiarazione per chi si deve muovere in entrata e in uscita sul nostro territorio. Serve per spostarsi da Comune a Comune e per andare fuori dai confini provinciali.

Si ricorda che è possibile mettersi in viaggio solo per:

comprovate esigenze lavorative

situazioni di necessità

motivi di salute

E che le sanzioni per chi trasgredisce possono prevedere anche l’arresto fino a sei mesi di carcere, salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

E’ possibile stampare l’immagine direttamente dal sito, cliccando col tasto destro del mouse e scegliando “stampa” oppure dal pdf che si trova sul sito della Regione Emilia-Romagna

