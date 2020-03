Ecco il nuovo modulo per l’autodichiarazione – Aggiornamento 26 marzo

26 MARZO 2020 – Ecco il nuovo modulo per l’autodichiarazione. E’ cambiato perchè stato adeguato alle modifiche introdotte alla luce delle ultime disposizioni sugli spostamenti.

Sono previsti nuovicasi di necessità e i cittadini devono dichiarare di essere a conoscenza anche di eventuali ordinanze delle Regioni in cui si spostano

È​ disponibile on line il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Eccolo:

