Morti per Covid-19: la Giunta di Carpi ha proclamato tre giorni di lutto cittadino

CARPI, 26 MARZO – Tre giorni di lutto cittadino, per i morti da coronavirus: li ha decisi la Giunta comunale di Carpi, e saranno da venerdì 27 a domenica 29 marzo.

Sarà abbrunata la bandiera cittadina al balcone del Municipio e sarà chiesto a tutti, ovunque si trovino, un momento di raccoglimento alle 10:30 di venerdì 27, per unirsi idealmente nel dolore, anche se molti sono in casa e la maggior parte delle attività sono chiuse.

Alle attività aperte, la Giunta chiede appunto di rispettare un minuto di silenzio, per stringersi alle persone, conosciute e non, che hanno perso i loro cari in queste settimane di emergenza Covid-19.

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017