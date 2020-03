Non si paga la retta per asili e scuole d’infanzia nella Bassa

Gli sportelli istruzione dei Comuni di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Prospero sono disponibili per eventuali ulteriori informazioni.

Nei prossimi giorni saranno valutate eventuali ulteriori misure in relazione ai servizi di trasporto scolastico, preingressi e prolungamenti di orario per le scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Ai fini dell’applicazione delle riduzioni, gli utenti non devono presentare alcuna richiesta.

Analoga riduzione sarà applicata anche alle rette della scuola d’infanzia, ove non già rapportate al numero dei pasti consumati.

Identica situazione a Novi, Carpi e Soliera, e in tutta l’Unione del Sorbara.

Da questo provvedimento è escluso Finale Emilia. Finale Emilia infatti non ha mai devoluto la gestione dei servizi dell’infanzia all’Unione Comuni Area Nord, e infatti rimane in capo al comune di Finale stesso. Noi abbiamo sentito il sindaco di finale Sandro Palazzi che ha così commentato:

Gli uffici stanno valutando la possibilità ma non sono ancora in grado di dare certezze anche se siamo in procinto di approvare il bilancio preventivo la prossima settimana.