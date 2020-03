Nonantola, Nannetti aggiorna su un nuovo caso positivo al Covid-19

NONANTOLA – La situazione sanitaria viene aggiornata direttamente nella giornata del 12 marzo dal sindaco Federica Nannetti dalle sue pagine Facebook:

Abbiamo 1 nuovo caso positivo al Coronavirus a Nonantola, una cosa prevista visto il delicato momento che sta vivendo la regione e la conoscenza che ad oggi abbiamo sulla diffusione del virus. Il giovane paziente si trova in quarantena nella propria abitazione e sta bene. I nostri concittadini che sono stati contagiati salgono quindi a 2. La mia raccomandazione, per cercare di lasciarci alle spalle questo periodo, è di seguire tutti, ma proprio tutti, giovani e meno giovani, nessuno escluso, le regole che vi stiamo indicando in questi giorni su questa pagina, sul sito del Comune, su tutti i canali istituzionali d’informazione. Grazie

Un appello dalla sindaca alla calma:

Stamattina il mio è un invito, a tutti, a mantenere la calma.

La situazione è seria, le disposizioni stringenti. Ma proprio per questo ora dobbiamo evitare più che mai di scagliarci l’uno contro l’altro, ma dobbiamo aiutarci e sostenerci.

Se crediamo che qualcosa non stia “funzionando” come dovrebbe (ed è giusto segnalarlo) non riempiamo di post i social che diventano ricettacolo delle nostre paure in primis e della rabbia, anche giustificata dalla situazione , di tanti di noi.

Non serve a nulla se non ad esacerbare gli animi e a creare un inutile clima da “caccia alle streghe”. Le segnalazione vanno fatte alle forze dell’ordine e alla Polizia Municipale. E i controlli ci sono.

Non crediate che anch’io non sia disorientata e non sia preoccupata per me e i miei cari. Ma ho fiducia in noi e ogni giorno mi rincuoro pensando che nessuno di noi è solo perché siamo una comunità forte.

Tutte le volte che in questi anni ho parlato di Nonantola come di una comunità coesa, l’ho fatto credendoci: lo siamo e saremo capaci di darne dimostrazione concreta.

Come nella foto, torneranno i giorni belli, felici ed emozionanti da vivere insieme.

Tutto andrà bene

