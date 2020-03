A Novi, Carpi e Soliera aiuto pubblico e gratis per consegna a casa della spesa

A Novi, Carpi e Soliera aiuto pubblico e gratis per consegna a casa della spesa.

Attivo un numero su tutto il territorio dell’Unione delle Terre d’Argine a partire da oggi, giovedì 12 marzo.

Come funziona? E’ sufficiente telefonare dalle 8 alle 20 allo 0594728738 , numero unico per tutti i comuni delle Terre d’Argine – Carpi, Soliera, Campogalliano e Novi di Modena.

Gli operatori distribuiranno le chiamate ai referenti comunali che si attiveranno di conseguenza.

Chi porterà i farmaci? I volontari della Croce Rossa di Novi di Modena

Chi porterà la spesa? Volontari cittadini che collaborano con il progettto.

Chi può chiamare? Chiunque non possa uscire di casa, a condizione che non si tratti di persone in isolamento o contagiate o ammalate, per le quali sono attivi altri servizi.

Quanto costa il servizio? Nulla, è completamente gratuito, si dovrà pagare solo l’importo dello scontrino della farmacia o della spesa.

