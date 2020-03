Nuova segnaletica orizzontale a Bomporto, Sorbara e Solara

BOMPORTO – Prosegue la manutenzione sulle strade di Bomporto, Sorbara e Solara. Sono iniziati la scorsa settimana e dovrebbero essere completati nei prossimi giorni i lavori per la nuova segnaletica orizzontale lungo diverse vie dei tre centri, salvo imprevisti dovuti a fattori climatici.

A Bomporto, gli interventi riguardano la rotonda piccola di via Ravarino-Carpi, via Verdi e via De André; a Sorbara saranno segnate le linee di via per Solara, l’incrocio di via Cristo con via Carlo Testa, l’incrocio via Ravarino-Carpi con via Verdeta, via Verdeta, via Torrazzo e via Carlo Testa; a Solara nuova segnaletica su via Prati Livelli, via per Solara, e l’incrocio di via Padella con via Prati Livelli.

A Solara l’intervento andrà avanti anche nelle prossime settimane: i lavori di posa della fibra ottica e un importante scavo Aimag previsto per i prossimi giorni hanno fatto slittare le nuove asfaltature e di conseguenza i lavori di segnaletica orizzontale verranno posticipati.

I lavori non dovrebbero comportare disagi alla viabilità cittadina e potrebbero subire dei rallentamenti in seguito alle avverse condizioni meteorologiche.

