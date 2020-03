Nuovi contagi: 4 a San Felice e Soliera, 2 a Cavezzo, San Prospero, Nonantola e Bastiglia, 1 a Finale e Medolla

VENERDì 27 MARZO 2020 – Nuovi contagi: 4 a San Felice e Soliera, 2 a Cavezzo, San Prospero, Nonantola e Bastiglia, 1 a Finale e Medolla. E’ il punto che fa l’Ausl venerdì 27 marzo 2020 su quanto accaduto nelle ultime 24 ore.

Nella nostra zona si registra, purtroppo, il decesso di due persone a San Felice sul Panaro che portano a tre il totale dei morti per Coronavirus, nel gior di pochi giorni, nella cittadina. In tutta la provincia di Modena oggi ci sono stati 15 decessi.

I nuovi contagi Comune per Comune

Bastiglia 2

Bomporto 0

Campogalliano 0

Camposanto 0

Carpi 11

Castelfranco E. 2

Castelnuovo R. 3

Castelvetro 1

Cavezzo 2

Concordia 0

Fanano 0

Finale Emilia 1

Fiorano M. 6

Fiumalbo 0

Formigine 14

Frassinoro 0

Guiglia 0

Lama Mocogno 0

Maranello 0

Marano 0

Medolla 1

Mirandola 0

Modena 22

Montecreto 1

Montefiorino 0

Montese 0

Nonantola 2

Novi 0

Palagano 0

Pavullo 5

Pievepelago 0

Polinago 0

Prignano 0

Ravarino 0

Riolunato 0

San Cesario S/P 1

San Felice S/P 4

San Possidonio 0

San Prospero 2

Sassuolo 6

Savignano S/P 0

Serramazzoni 0

Sestola 0

Soliera 4

Spilamberto 1

Vignola 0

Zocca 0

Non residenti in prov. 5

TOTALE 96

Guariti in provincia di Modena

In totale alla data di oggi sono 76 le persone guarite clinicamente, con alcune variazioni dovute a correzioni di residenza o di azienda sanitaria. Di questi, 16 con anche il doppio tampone negativo

Bastiglia 2

Carpi 19

Castelnuovo R. 3

Castelvetro 1

Concordia 1

Fanano 1

Maranello 1

Modena 26

Nonantola 1

Novi 1

Pavullo 1

Ravarino 1

San Prospero 2

Sassuolo 6

Soliera 1

Spilamberto 1

Vignola 3

Non residenti in prov/ non noto. 5

TOTALE 76

