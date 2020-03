Nuovi contagi: 5 a Mirandola, 3 a Novi, 2 a Bastiglia, 1 a Finale Emilia, 1 a Medolla, 3 a Nonantola, 1 a Ravarino, 1 a Bomporto, 2 San Felice, 3 a Soliera

28 MARZO 2020 – Covid-19, ecco l’elenco dei positivi in provincia di Modena (casi del 27 marzo 2020, qui i numeri aggiornati alle 12 di ieri). I comuni della Bassa registrano questi numeri: 2 contagi a Bastiglia, 1 a Bomporto, 1 a Camposanto, 1 a Concordia, 1 a Finale Emilia, 1 a Medolla, 5 a Mirandola, 3 a Novi, 3 a Nonantola, 1 a Ravarino, 2 San Felice, 3 a Soliera

Nel modenese in totale ci sono 108 persone in isolamento domiciliare, uno ricoverato in Terapia intensiva e 41 in altri reparti per un totale di 150 casi.

Sono inserite nel conteggio regionale 12 persone decedute.

Uomo, 1942, di Formigine (78 anni)

Uomo, 1938, di Carpi (82 anni)

Uomo, 1938 di Carpi (82 anni)

Uomo, 1922 di Carpi (98 anni anni)

Uomo, 1939 di Cavezzo (81 anni)

Uomo, 1946 di Sassuolo (74 anni)

Uomo, 1942 di Lama Mocogno (78 anni)

Donna 1936 di Serramazzoni (84 anni)

Donna, 1937 di Formigine (83 anni)

Donna, 1925 di Modena (95 anni)

Donna 1970 di Prignano (50 anni)

Donna 1940 di Pavullo quest’ultima è inserita nei casi positivi di oggi (80 anni)

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 8 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi.

Alla data di oggi sono 84 le persone guarite clinicamente, di cui 16 con anche il doppio tampone negativo

Bastiglia 2

Bomporto 2

Carpi 23

Castelnuovo R. 3

Castelvetro 2

Concordia 1

