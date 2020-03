I nuovi contagi: 7 a Concordia e Soliera, 5 a Finale Emilia, 2 a Mirandola, Cavezzo, San Felice e Ravarino, 1 a Nonantola, Bomporto, Camposanto e San Prospero

GIOVEDì 26 MARZO 2020 – Coronavirus, i nuovi contagi: 7 a Concordia e Soliera, 5 a Finale Emilia, 2 a Mirandola, Cavezzo, San Felice e Ravarino, 1 a Nonantola, Bomporto, Camposanto e San Prospero. Si registrano in provincia 10 decessi, tra cui quello di un signore di Novi, il secondo caso della cittadina.

Nella nostra zona sono questi i numeri riportati dall’Ausl e relativi a giovedì 26 maggio. In tutta la provincia di Modena sono 134 i nuovi pazienti risultati positivi al Coronavirus, e in tutta l’Emilia.Romagna sono 762 (leggi il report regionale di oggi)

I contagi nuovi su Modena e provincia

Si tratta di 134 persone, di cuisi trovano in isolamento domiciliare 102, ricoverati in Terapia intensiva 4 e ricoverati in altri reparti 37

I nuovi contagi Comune per Comune

Bastiglia 0

Bomporto 1

Campogalliano 1

Camposanto 1

Carpi 17

Castelfranco E. 1

Castelnuovo R. 4

Castelvetro 0

Cavezzo 2

Concordia 7

Fanano 0

Finale Emilia 5

Fiorano M. 6

Fiumalbo 0

Formigine 8

Frassinoro 1

Guiglia 0

Lama Mocogno 4

Maranello 4

Marano 1

Medolla 0

Mirandola 2

Modena 24

Montecreto 0

Montefiorino 0

Montese 0

Nonantola 1

Novi 3

Palagano 0

Pavullo 3

Pievepelago 0

Polinago 0

Prignano 3

Ravarino 2

Riolunato 0

San Cesario S/P 0

San Felice S/P 2

San Possidonio0

San Prospero 1

Sassuolo 11

Savignano S/P 0

Serramazzoni 5

Sestola 2

Soliera 7

Spilamberto 4

Vignola 3

Zocca 0

Non residenti in prov. 7

TOTALE 143

I decessi di oggi

Sono le persone decedute nelle ultime 24 ore. Si tratta di:

Una donna di 92 anni di Carpi

Una donna di 101 di Carpi

Un uomo di 79 anni di Modena

Una donna di 79 anni di Fiorano

Un uomo di 59 anni di Fiorano

Un uomo di 86 anni di Palagano

Una donna di 99 anni di Spilamberto

Un uomo di 78 anni di Modena

Un uomo di 84 anni di Castelnuovo Rangone

Un uomo di 72 anni di Novi di Modena

Guariti in provincia di Modena

In totale alla data di oggi sono 69 le persone guarite clinicamente, con alcune variazioni dovute a correzioni di residenza o di azienda sanitaria. Di questi, 16 con anche il doppio tampone negativo

Ecco i guariti Comune per Comune:

Bastiglia 2

Carpi 19

Castelnuovo R. 2

Castelvetro 1

Concordia 1

Fanano 1

Maranello 1

Modena 23

Novi 1

Pavullo 1

Ravarino 1

San Prospero 2

Sassuolo 6

Soliera 1

Spilamberto 1

Vignola 3

Non residenti in prov/ non noto. 3

TOTALE 69

