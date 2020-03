Nuovi contagi nella Bassa, un nuovo caso a Mirandola, Camposanto e Finale, 6 a Nonantola e 2 San Felice. Degli altri Comuni non si sa

VENERDì 20 MARZO 2020 – Nuovi contagi nella Bassa, oggi niente dati dall’Ausl di Modena. Dall’ufficio stampa dell’Ausl spiegano che ci sono motivi tecnici organizzativi dietro questa decisione di non fornire i veri numeri del contagio, visto che essendoci in tutta la provincia 104 nuovi contagi (di persone tra i 20 e i 98 anni) forniscono solo i dati relativi a quanto avviene a Modena (22 casi), Carpi (21 casi), Sassuolo (14 casi), Fiorano Modenese (9 casi), Maranello (8 casi) e Mirandola 1 caso. Un altro caso si segnala a Finale e 2 nuovi a Bastiglia, e un altro a Camposanto, il primo.

Venerdì 20 marzo si è saputo per altre vie lo stato dei contagi. Oltre al caso nuovi di Mirandola ci sono infatti i 6 nuovi infetti a Nonantola segnalati dalla sindaca e i 2 casi a San Felice segnalati dall’Asp oltre ai casi di Finale, Camposanto e Bastiglianotificati dai sindaci in trada serata. Per quanto riguarda gli altri Comuni,come detto, il report oggi non viene fornito.

Il bilancio nella provincia di Modena vede 11 decessi, e sul fronte contagi siamo a quota 767 infetti, di cui 104 in più rispetto a giovedì. Nel resto della regione s è sfiorata quota 6 mila contagi (leggi il report completo)

Tra i decessi si registra quello di un uomo di 95 anni di Finale Emilia.

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017