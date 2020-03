Nuovi contagi Coronavirus 25 marzo: 4 casi a Cavezzo, Mirandola e Nonantola, 3 a Concordia, Novi e Bastiglia, 2 a Finale, San Felice e Bomporto, 1 a Medolla, Ravarino, San Possidonio e Camposanto

MERCOLEDì 25 MARZO 2020 – Nuovi contagi Coronavirus 25 marzo: 4 casi a Cavezzo, Mirandola e Nonantola, 3 a Concordia, Novi e Bastiglia, 2 a Finale, San Felice e Bomporto, 1 a Medolla, Ravarino, San Possidonio e Camposanto. Intotale sono 14 i decessi, che nella nostra zona hanno riguardato una donna di Nonantola e una donna di Mirandola.

Sono i dati sui nuovi contagi da Coronavirus nella nostra zona, aggiornati a mercoledì 25 marzo 2020, fomiti da Ausl Modena. In totale, sono Sono 10.054 i casi positivi in Emilia-Romagna, 800 in più rispetto a ieri. In provincia di Modena ci sono 179 casi in più. Questi nuovi pazienti, 135 sono in isolamento domiciliare, 42 ricoverati e 2 in terapia intensiva.

I nuovi contagi, Comune per Comune

Bastiglia 3

Bomporto 2

Camposanto 1

Carpi 26

Castelfranco 9

Castelnuovo 9

Castelvetro 3

Cavezzo 4

Concordia 3

Finale Emilia 2

Fiorano 14

Formigine 14

Frassinoro 1

Maranello 7

Medolla 1

Mirandola 4

Modena 28

Nonantola 3

Novi 4

Palagano 1

Pavullo 2

Prignano 4

Ravarino 1

San Cesario 1

San Felice 2

San Possidonio 1

Sassuolo 11

Soliera 2

Spilamberto 1

Vignola 6

Non residenti in provincia 9

Dove non sono insorti nuovi casi, il Comune non è citato

I decessi

Una donna di 84 anni di Formigine

Un uomo di 75 anni di Formigine

Un uomo di 81 anni di Formigine

Un uomo di 74 anni di Modena

Una donna di 87 anni di Modena

Un uomo di 81 anni di Carpi

Una donna di 78 anni di Maranello

Un uomo di 82 anni di Fiorano

Una donna di 89 anni di Nonantola

Un uomo di 71 anni di Castelfranco Emilia

Un uomo di 71 anni non residente in provincia

Una donna di 93 anni di Mirandola

Una donna di 76 anni di Carpi

Un uomo di 80 anni di Fiorano

In totale alla data di oggi sono 66 le persone guarite clinicamente di cui 16 con anche il doppio tampone negativo.

