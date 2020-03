Nuovi contagi Coronavirus: 6 a Mirandola, 5 a Soliera 3 a Concordia, 1 a Bomporto, Novi, San Felice e Cavezzo

DOMENICA 29 MARZO 2020 – Nuovi contagi Coronavirus: 6 a Mirandola, 5 a Soliera 3 a Concordia, 1 a Bomporto, Novi, San Felice e Cavezzo. E’ quanto emerge dal report dell’Ausl sulla provincia di Modena, che mostra come nelle ultime 24 ore siano stati rilevati 172 nuovi contagi sul nostro territorio. Diciassette le persone decedute, tra cui un 61enne di San Felice sul Panaro di cui ha dato notizia ieri il sindaco del paese, una 65enne di Nonantola e un 75enne di Mirandola

In tutta l’Emilia.Romagna nelle ultime 24 ore sono emersi 736 nuovi casi e si sono contati 99 morti. (leggi il report regionale)

I nuovi contagi Comune per Comune

Bastiglia 0

Bomporto 1

Campogalliano 1

Camposanto 0

Carpi 24

Castelfranco E. 5

Castelnuovo R. 5

Castelvetro 6

Cavezzo 1

Concordia 3

Fanano 0

Finale Emilia 1

Fiorano M. 6

Fiumalbo 0

Formigine 11

Frassinoro 0

Guiglia 0

Lama Mocogno 0

Maranello 4

Marano 1

Medolla 4

Mirandola 6

Modena 36

Montecreto 0

Montefiorino 0

Montese 0

Nonantola 1

Novi 1

Palagano 0

Pavullo 8

Pievepelago 0

Polinago 2

Prignano 1

Ravarino 0

Riolunato 0

San Cesario S/P 0

San Felice S/P 1

San Possidonio 1

San Prospero 0

Sassuolo 17

Savignano S/P 2

Serramazzoni 0

Sestola 1

Soliera 5

Spilamberto 5

Vignola 5

Zocca 1

Non residenti in prov. 6

TOTALE 172

I nuovi decessi

Sono inserite nel conteggio regionale 17 persone decedute

Uomo, 1937, Maranello

Uomo, 1936, Maranello

Uomo, 1937, Maranello

Uomo, 1932, Formigine

Donna, 1927, Formigine

Uomo, 1939, Formigine

Uomo, 1945, Mirandola

Uomo, 1923, Modena

Uomo, 1924, Modena

Donna, 1943, Modena

Uomo, 1960, Modena

Uomo, 1925, Modena

Uomo, 1938, Modena

Donna 1955, Nonantola

Uomo, 1959, San Felice sul Panaro

Uomo, 1932, Castelvetro di Modena

Donna, 1917, Modena

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono oggi 13 nuovi guariti completamente (con due tamponi negativi) e 11 nuovi guariti clinicamente, vale a dire senza più sintomi

In totale alla data di oggi sono 95 le persone guarite clinicamente, di cui 29 con anche il doppio tampone negativo. Eccole tutte, divise per Comune di residenza:

Bastiglia 2

Bomporto 3

Carpi 24

Castelnuovo R. 3

Castelvetro 2

Cavezzo 1

Concordia 1

Fanano 1

Fiorano 1

Formigine 4

Maranello 1

Mirandola 1

Modena 26

Nonantola 1

Novi 1

Pavullo 1

Ravarino 1

San Prospero 2

Sassuolo 7

Soliera 1

Spilamberto 2

Vignola 3

Non residenti in prov/ non noto. 6

TOTALE 95

