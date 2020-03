Sei nuovi contagi da Coronavirus a Nonantola, si arriva a quota 17

Aggiornamento Coronavirus del 20 marzo.

➡️ Vi comunico con preoccupazione che registriamo a Nonantola 6 nuovi casi positivi e che quindi le positività salgono complessivamente a 17. Di queste 17 persone, 9 sono al loro domicilio e 8 in ospedale.

✅ Innanzitutto ringrazio i moltissimi cittadini che si stanno attenendo alle regole dimostrando grande senso di responsabilità e spirito di comunità.

‼️Qualcuno però non ha ancora capito quanto è grave la situazione.

🔴 Come Amministrazione (parte politica ma anche tanti dipendenti comunali che hanno voluto restare in servizio) stiamo cercando di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità. E non molliamo. Ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti.

➡️ Si esce di casa (che sia in auto, in bici o a piedi) solo per motivi di lavoro, salute o necessità inderogabile.

➡️ Quindi, animali e attività fisica nei pressi di casa (sull’argine non ci sono abitazioni e nei pressi molto poche, quindi non ci voglio vedere nessuno) e maggiore responsabilità nel fare la spesa: 1 per famiglia e una volta a settimana.

Vi prego, nessun altro pretesto per uscire.

⭕ E basta polemiche l’uno contro l’altro, cerchiamo invece di rispettare delle semplici regole con le accortezze che questa emergenza sanitaria richiede; guanti e mascherina (quando li abbiamo), ma soprattutto rispettiamo le distanze di sicurezza sempre e laviamoci le mani, o igienizziamole, più e più volte in un giorno.

⭕ Meno gente incontriamo, meno possibilità diamo al contagio.

⚠️ E’ tanto difficile? Se non volete farlo per me, fatelo per tutti gli operatori socio-sanitari che ogni giorno lavorano senza sosta per dare aiuto alle persone che hanno contratto il Covid – 19. Una situazione stremante che dura da settimane.

⚠️ Sembra che finché la malattia (o la morte) non ci tocchino da vicino, ci si creda diversi, più forti (più furbi?), immuni. Questo virus non guarda in faccia nessuno, ma soprattutto fa male, molto male.

‼️Ora più che mai il nostro compito è di seguire le regole. Dobbiamo essere tutti rigorosi. Rimaniamo a casa.

✅ Infine, come faccio ormai da diversi giorni, vi chiedo di affidarvi esclusivamente alle fonti ufficiali, confidando nel senso di responsabilità di tutti e invitandovi ad evitare polemiche sui social rispetto a temi così delicati dove le parole hanno il loro peso.

‼️Ve lo ripeto: per essere debellato, questo terribile virus, deve trovare “in giro” il minor numero di gambe su cui muoversi.

Quindi…

RESTATE A CASA