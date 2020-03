Oltre 180 dipendenti AUSL in smart working

Sono oltre 180 i dipendenti dell’Azienda USL di Modena, tra amministrativi e tecnici, che attualmente operano in smart working, modalità che consente lo svolgimento delle attività lavorative dal proprio domicilio grazie all’utilizzo di strumenti informatici idonei.

L’adozione da parte dell’AUSL di politiche mirate in questa direzione, in tempi precedenti all’attuale situazione legata alla diffusione del coronavirus, ha permesso di attivare il telelavoro in brevissimo tempo, consentendo così ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta la possibilità di essere operativi da casa. In linea con quanto disposto dai recenti decreti ministeriali, l’azienda sanitaria modenese sta favorendo, ove possibile, la limitazione degli spostamenti da e verso le sedi di lavoro: un contributo doveroso in un momento così delicato.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017