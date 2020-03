Ospedale di Carpi, disposto isolamento domiciliare precauzionale per alcuni operatori per Coronavirus

Ospedale di Carpi, disposto isolamento domiciliare precauzionale per alcuni operatori. All’ospedale di Carpi sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la sanificazione degli ambienti in caso di sospetta presenza di Coronavirus, compreso l’isolamento domiciliare precauzionale di alcuni operatori sanitari che lavorano al Pronto Soccorso e in Radiologia dell’Ospedale.

Tutto nasce dalla presenza in queste aree dell’ospedale di un uomo di 85 anni risultato poi positivo al Coronavirus. L’anziano è arrivato martedì 3 marzo al Ramazzini con l’ambulanza, chiamata perchè il paziente presentava febbre e difficoltà respiratoria. Vista l’assenza di criteri epidemiologici legati a Coronavirus è stato disposto l’invio al Pronto Soccorso di Carpi tramite ambulanza anziché l’immediato trasferimento al Policlinico di Modena.

Solo gli esami fatti successivamente in ospedale (radiografia e Tac) hanno mostrato come la situazione fosse peggiore, evidenziando la presenza di una polmonite interstiziale. Una problematica del genere prevede l’immediato isolamento, e questo è accaduto all’85enne trasferito a Malattie Infettive al Policlinico mentre il laboratorio dava il suo responso: Coronavirus.

Sono state applicate anche le misure di isolamento domiciliare agli operatori coinvolti, mentre il Dipartimento di Sanità pubblica ha avviato l’indagine epidemiologica sugli altri contatti stretti, ponendo in isolamento alcuni pazienti.

L’ospedale è aperto e funzionante, così come è aperto e funzionate anche l’ospedale di Baggiovara, dove sono stati trovati positivi al Coronavirus due anestesisti

