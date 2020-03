Ospedale di Mirandola, la Lega al contrattacco: “Non ci facciamo strumentalizzare da Pd e Regione”

“Non ci facciamo strumentalizzare da Pd e Regione”. Dura replica di Guglielmo Golinelli, deputato di Mirandola per la Lega e consigleire comunale a Mirandola, alle parole del commissario della Regione ad acta sull’emergenza Coronavirus SergoVenturi, che aveva bollato come “inutili” le preoccupazioni del sindaco di Mirandola riguardo lo spostamento di vari reparti a Carpi, che si teme possa snaturare in via definitiva l’ospedale di Mirandola.

Scrive Golinelli:

La Regione e il partito che li rappresenta dovrebbero scusarsi con l’Amministrazione Comunale di Mirandola e con il Sindaco Alberto Greco.

Confondere legittime perplessità sulle scelte e sul futuro della sanità territoriale, del Santa Maria Bianca e quindi della vita dei cittadini, con la polemica e il campanilismo è da irrispettosi, in primis per l’emergenza in atto, poi perché si mette in discussione la buona fede, la competenza e l’onestà intellettuale di Sindaco e Assessori.

Mirandola è già passata da un’emergenza e ha visto sul suo Ospedale gli effetti delle scelte di Regione e Comuni, scelte definite dagli stessi “sbagliate e a danno di Mirandola”.

Quando il Sindaco difende l’Ospedale, le sue aree ed i suoi operatori non contagiati, che potrebbero continuare ad operare a favore di entrambi i distretti di Mirandola e Carpi, lo fa in relazione all’emergenza in atto e a decisioni che possono avere ricadute sulla comunità e sull’importanza strategica che ha a livello nazionale il Distretto.

La regione pensi a fare i tamponi, ad ordinanze coraggiose e chiare, e a proteggere il personale sanitario.

Mirandola e i suoi Amministratori stanno donando anche all’Ospedale di Carpi (ne sono il primo testimone), a cui la Regione non garantisce tutti i dispositivi e il cui stato – evidentemente – non conosce, con 38 medici positivi e un focolaio in atto sul territorio comunale, differentemente da Mirandola.

Non accettiamo polemiche e strumentalizzazioni quando si parla di sicurezza di pazienti, operatori e di una intera comunità, nonché di scelte organizzative di prudenza e tutela.