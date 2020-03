Pali pericolanti a Concordia, il Comune: “Sollecitato più volte Telecom”

In merito all’articolo pubblicato dal sito Sulpanaro.net circa pali inclinati in via Chiodera Nuova a Vallalta l’Amministrazione comunale precisa che si tratta di pali della linea telefonica e di aver già segnalato più volte la situazione di pericolo a Telecom Italia sollecitando un intervento. La manutenzione dell’infrastruttura telefonica è infatti di competenza dell’ente gestore della telefonia e non del Comune di Concordia. Nella giornata di oggi è stato inviato un nuovo sollecito a Telecom Italia che ha garantito l’intervento entro le prossime 48 ore. Se ciò non avverrà sarà cura dell’Amministrazione sollecitare nuovamente Telecom Italia ad intervenire.

