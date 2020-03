Perdita dei denti, le conseguenze

Nelle persone adulte la perdita di un dente e la sua mancata sostituzione può essere un danno più grave di quello che si pensa. Vediamo ora alcuni tra gli effetti principali della mancanza di uno o più denti.

RIASSORBIMENTO DELL’OSSO : Proprio come l’esercizio fisico favorisce il tono muscolare, l’osso della mandibola si mantiene in salute solo se viene stimolato dalla presenza dei denti e dalla masticazione. Quando ti manca un dente, l’area dell’osso in cui il dente si trovava non riceve più alcuna stimolazione e quindi comincia a riassorbirsi e diventare sempre più sottile.

DENTI STORTI : I denti vicini cominciano a piegarsi verso il punto in cui una volta c’era la radice del tuo dente, perché non trovano più un sostegno che li mantenga in posizione. Con il tempo, lo spostamento di questi 2 denti innesca un effetto domino, che ti fa storcere tutti i denti dell’arcata. Come puoi intuire, questa situazione è un problema estetico molto serio.

DIFFICOLTA A MASTICARE: A seconda della zona in cui ti manca un dente, potresti avere difficoltà nel mangiare determinati tipi di cibo. Per esempio, i denti posteriori (molari) hanno un ruolo fondamentale quando mastichiamo la carne o altri cibi duri. Se te ne manca qualcuno, potresti non riuscire a masticare bene. La cattiva masticazione può impattare sulla tua digestione, e provocare reflussi acidi. Il cibo poco masticato infatti sovraccarica lo stomaco e non gli permette di compiere al meglio le sue funzioni.

MAL DI SCHIENA E MAL DI TESTA : Quando ti mancano dei denti e magari alcuni sono già un po’ storti, le tue arcate non combaciano più e quindi non riesci più a chiuderle bene. Le arcate non riescono a distribuire le tensioni in modo uniforme quando mastichi. Quindi le articolazioni si infiammano e cominciano a farti male. Cefalee ricorrenti, perdite di equilibrio, mal di schiena sono all’ordine del giorno per chi è senza denti da troppo tempo.

PERDITA DEGLI ALTRI DENTI : Se non sostituisci al più presto i tuoi denti con gli impianti dentali la situazione potrebbe aggravarsi sempre di più. L’osso non si limita a ritirarsi solo dove una volta c’era il tuo dente, ma anche sotto le radici di tutti i denti vicini. Si innesca una vera e propria reazione a catena, in cui i tuoi denti diventano uno ad uno sempre più instabili e alla fine cadono, perché non hanno più osso sufficiente per essere sostenuti. È incredibile pensare che da quella che sembrava un’innocua perdita di 1 solo dente, dopo anni possa farti perdere tutti i denti che hai in bocca.

