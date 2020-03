Ha perso il marito in crociera per Coronavirus, ora è bloccata all’estero. Mirandola si mobilita per la signora Imbrosi

Ha perso il marito in crociera per Coronavirus, ora è bloccata all’estero. Mirandola si mobilita per la signora Imbrosi. Non finiscel’incubo per la signora Rosetta Santoro, vedova di Aldo Imbroisi, il poliziotto di Mirandola che ha perso la vita mentre era in crociera con la moglie colpito dal Coronavirus. La signora è costretta alla quarantena a Georgetown, nostante sia risultata negativa ai test sul Coronavirus . La decisione del Governo del protettorato britannico è che stia lì almeno fino al 26 marzo, senza sconti.

“Vincenzo e Sue Ellen Imbroisi hanno tutto il sostegno dell’amministrazione comunale. Per questa ragione abbiamo rivolto un appello al Ministro degli Affari Esteri Luigi di Maio, affinché la Farnesina predisponga tutte le condizioni utili al rimpatrio della signora Rosetta Santoro, vedova di Aldo Imbroisi, ancora bloccata alle Isole Cayman”. Così il sindaco di Mirandola Alberto Greco che raccogliendo la richiesta dei figli di Aldo Imbroisi, non ha esitato a rivolgersi con una lettera direttamente al Ministero degli Esteri.

“Riteniamo che la situazione debba essere sbloccata quanto prima, per favorire il ritorno della signora in Italia. Il tempo purtroppo stringe ci ha fatto sapere il figlio – sottolinea il sindaco – Da lunedì prossimo 23 marzo, i voli in entrata ed in uscita dalle Isole Cayman saranno sospesi e di conseguenza la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente”.

