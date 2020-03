Persone anziane e in condizioni di fragilità, a Bomporto attivato il numero di telefono

Un nuovo servizio di assistenza domiciliare per sostenere i più fragili nella fase più complicata dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, con le prime consegne già effettuate nella giornata di ieri.

È stato attivato il numero telefonico 350-0742779 dedicato alla popolazione anziana e in condizioni di fragilità, residente nel Comune di Bomporto.

Il numero, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.30, è riservato ai cittadini che si trovano in difficoltà per quanto riguarda l’acquisto di beni primari, quali alimentari e farmaci, o per altre necessità urgenti, e dovrà essere utilizzato esclusivamente per richieste di assistenza, non per informazioni generali legate all’emergenza.

Il servizio è realizzato dall’Amministrazione comunale di Bomporto, in collaborazione con i volontari del gruppo di Protezione Civile.

