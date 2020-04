In più di cento per le lezioni online della Consorteria: in quarantena si riscopre il Balsamico Tradizionale

Sono ben 75 gli iscritti al corso per Assaggiatori della Consorteria del Balsamico Tradizionale: mai così tanti in 36 anni. Ma c’è di più: il corso ha preso il via a inizio febbraio con le classiche lezioni frontali, per poi spostarsi online da marzo, sulla piattaforma Webex a cui hanno accesso anche i soci dell’associazione: da inizio mese sono state cinque le giornate di formazione online e queste sono state seguite da più di cento utenti. Oltre agli iscritti, infatti, ci sono numerosi soci della Consorteria che approfittano del tempo libero della quarantena per rispolverare le nozioni legate al Balsamico.

“Come molte altre realtà nella nostra provincia anche la Consorteria è stata costretta a fermarsi. Ma non ci siamo persi d’animo e abbiamo subito pensato a un modo per proseguire almeno con il nostro corso Assaggiatori. La modalità di formazione a distanza ci ha riservato questa bellissima sorpresa: un interesse e una partecipazione inaspettati! – spiega il Gran Maestro Maurizio Fini – Ora come il nostro Balsamico siamo fermi ma non immobili: martedì 31 marzo è prevista l’ultima lezione online in cui risponderò a tutti i quesiti e domande che i corsisti avranno nel frattempo formulato. Presenterò anche il nuovo sito (www.consorteria-abtm.it): abbiamo infatti approfittato di questi giorni per ridisegnarlo completamente e renderlo più fruibile e immediato”.

Non appena sarà nuovamente possibile verrà dato spazio alle attività del corso che rendono indispensabile la presenza: la visita al laboratorio di analisi, alle sale di fermentazione e all’acetaia sociale della Consorteria e, dulcis in fundo, le prime sessioni pratiche di assaggio di campioni di Aceto Balsamico.