Ponte Alto, Festa de l’Unità di primavera chiusa fino al 3 aprile

In ottemperanza con quanto disposto dal nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, la Festa de l’Unità di primavera organizzata dai Circoli modenesi del Pd nell’area di Ponte Alto rimarrà chiusa fino al 3 aprile. Gli organizzatori sono al lavoro con l’obiettivo di riaprire la Festa non appena verranno sospese le misure emergenziali in atto.

