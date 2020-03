Posso fare la spesa in un altro Comune? Sì, ecco i chiarimenti del Ministero degli Interni

La circolare chiarisce ora che “rimangono consentiti i movimenti che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”. Ed ecco due esempi-scuola: “Rientrano in tale casistica – spiega Piantedosi – gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale o gli spostamenti per l’approvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino o accessibile alla propria abitaziond sia ubicato nel territorio di altro Comune”.

Resta confermato che qualsiasi spostamento all’interno dello stesso Comune è consentito sempre e solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.