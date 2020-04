Prende il via CasaConcordia: una piazza virtuale per fare rete

CONCORDIA SULLA SECCHIA – CasaConcordia è lo spazio dedicato alla comunità concordiese che vuole restare unita, anche se distante, durante questo momento di emergenza. L’amministrazione ha deciso di creare una piazza virtuale e informale, dove scambiare abilità, conoscenze, esperienze e curiosità.

Sei abile in qualche disciplina sportiva, forma artistica, culturale, musicale, culinaria o altro?

Ti invitiamo a realizzare un tutorial o un breve video nel quale mostri agli altri concordiesi le tue abilità.

Puoi anche scattare una o più foto e aggiungere una descrizione.

Se sei più abile con le parole, puoi mandarci un breve racconto.

L’ufficio cultura ha già provveduto a coinvolgere le associazioni di promozione sociale, di volontariato e culturali di Concordia.

Le associazioni, infatti, costituiscono il cuore delle relazioni e della partecipazione della nostra comunità ed è a loro che abbiamo rivolto un primo invito ad aderire a questo progetto, in un momento in cui le attività aggregative sono purtroppo sospese.

Ogni cittadino può contribuire alla piazza virtuale con il proprio materiale inviandolo all’Ufficio Cultura a stefano.lugli@comune.concordia.mo.it

Il video sarà caricato su questa pagina Facebook:

Https://www.facebook.com/casaconcordia2020

Aspettiamo i vostri video.

Nel frattempo, sulla pagina CASACONCORDIA, trovate i video realizzati dal Sindaco e dagli assessori.

#CasaConcordia è il nome della pagina Facebook attivata dall’Amministrazione comunale per costruire insieme alle associazioni e ai cittadini uno spazio dedicato alla comunità concordiese che vuole restare unità, anche se distante. #CasaConcordia sarà quindi una piazza virtuale dove i concordiesi potranno scambiarsi abilità, conoscenze, esperienze e curiosità.

Per fare questo è indispensabile il contributo dei concordiesi, che possono inviare all’ufficio cultura video in cui presentano le proprie abilità e tutto quello che può essere utile a tenere coesa la comunità di Concordia. Le associazioni culturali potranno inviare pillole, anche quotidiane, di letture, prosa, fotografia, musica, ecc. Altre associazioni potranno chiedere la collaborazione degli associati per condividere le loro abilità e competenze: video ricette di cucina, mini lezioni di inglese, allenamenti per i bambini e molto altro. Il materiale può essere inviato alla mail dell’ufficio cultura scrivendo a stefano.lugli@comune. concordia.mo.it

“In questo momento in cui le relazioni “in presenza” sono quasi azzerate – afferma l’assessora alla cultura Marika Menozzi – vogliamo creare una zona virtuale in cui mantenere vive le relazioni tradizionali. Le associazioni costituiscono il cuore delle relazioni e della partecipazione della nostra comunità ed è a loro, come a tutti i concordiesi, che rivolgiamo il nostro invito di adesione a questo progetto.”

Ad inaugurare la pagina facebook CasaConcordia i post con i video del sindaco e degli assessori: Luca Prandini presenta i suoi allenamenti in casa, l’assessora Marika Menozzi legge un albo illustrato per bambini, l’assessore Aldo Stefanini ci parla della sua passione di allenatore di squadre di calcio mentre l’assessore Marco Ferrari da attore dilettante si cimenta in una interpretazione di Romagna mia.

