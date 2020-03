Il progetti dei Giovani della Bassa sospeso: UCMAN si occuperà del servizio spesa antiCoronavirus

I Giovani della Bassa Modenese comunicano che il progetto che un paio di giorni fa hanno lanciato assieme a Marouan Satte non verrà effettivamente realizzato. Questo non per colpe di qualche ente o vincolo burocratico, ma perché i sindaci dei 9 comuni dell’Area Nord attraverso una delibera della giunta di UCMAN hanno deciso di attivare una serie di misure dirette ad assistere le persone fragili e prive di una rete famigliare, che a causa dell’emergenza si ritrovano costretti a restare a casa, sostituendo di fatto quello che si proponevano di fare.

L’assistenza sarà caratterizzata dalla consegna di:

– Pasti (come da servizio domiciliare)

– Spesa (su indicazione al gestore che la consegna a domicilio)

– Farmaci (il gestore ritira le ricette dei farmaci dal medico di medicina generale, acquista i farmaci e li consegna a domicilio)

L’assistente sociale rileverà la necessità di attivare uno o più dei servizi possibili, sulla base delle reali esigenze e l’ASP, l’azienda incaricata dai sindaci, erogherà questi servizi a domicilio in sicurezza garantendo la tutela della salute di chi effettua il servizio e di chi ne beneficia.

Nell’apprendere questa notizia i Giovani della Bassa ringraziano in primis i sindaci dei 9 comuni che si sono fatti carico di porre una soluzione chiara ad un problema sollevato anche da loro, grazie all’Unione dei Comuni, in secondo luogo ringraziano tutti quei volontari e quelle volontarie che in questi giorni li hanno contattati per offrire la loro disponibilità: “GRAZIE DI CUORE”

