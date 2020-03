Prorogate al 30 giugno le agevolazioni tariffarie per i pendolari

I pendolari abbonati al servizio ferroviario regionale potranno continuare a viaggiare sui treni a lunga percorrenza FrecciaBianca, FrecciaArgento e Intercity beneficiando fino al 30 giugno prossimo delle attuali agevolazioni tariffarie in vigore dal 1^ luglio 2019.

È il positivo risultato dell’incontro che l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, ha avuto con i vertici di Trenitalia, con l’obiettivo di mantenere in modo strutturale anche per il futuro la misura che da oltre 10 anni consente agli abbonati residenti in regione di viaggiare sui convogli FrecciaBianca, FrecciaArgento e Intercity a prezzi agevolati.

“Sono soddisfatto per l’accordo che proroga fino a tutto giugno le agevolazioni per gli abbonati regionali- afferma Corsini– e che incentiva una mobilità sostenibile. Il nostro impegno ora è di rendere queste agevolazioni permanenti. Stiamo infatti lavorando con Trenitalia a una nuova convenzione che, a partire dal 1^ luglio prossimo, potrà rendere stabili le condizioni di accesso dei pendolari residenti in Emilia-Romagna ai FrecciaBianca e FrecciaArgento”.

Per dare applicazione all’intesa le biglietterie di Trenitalia, quindi, emetteranno le integrazioni mensili “TuttoTreno” per i residui abbonamenti mensili con le stesse modalità anche per il prossimo trimestre aprile-giugno 2020, nonché gli abbonamenti FrecciaBianca/FrecciArgento per i restanti mesi alle stesse condizioni attualmente in vigore.

