Pulizia delle strade a Nonantola: sanificazione dei contenitori stradali di organico, vetro, pannolini e abiti usati con prodotto a base alcolica

NONANTOLA – Geovest comunica che in seguito alle ultime disposizioni governative per il contenimento del contagio da COVID-19 le attività di pulizia delle strade a Nonantola sono state così riorganizzate:

sospensione dell’uso del soffiante al fine di eliminare il sollevamento di polveri;

uso di spazzatrici per la sola pulizia meccanica aumentando l’erogazione d’acqua dagli ugelli anteriori;

sanificazione dei contenitori stradali di organico, vetro, pannolini e abiti usati con prodotto a base alcolica. Tale azione viene considerata una misura di prevenzione primaria poiché indirizzata alla sanificazione di oggetti e superfici soggette a contatto diretto con la popolazione.

Lavaggi stradali con l’uso di disinfettanti

In riferimento all’opportunità di effettuare lavaggi stradali con l’uso di disinfettanti, l’Istituto Superiore di Sanità si è espresso con questo parere in merito alla disinfezione degli ambienti esterni e sull’utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Da tale parere si evince che disinfettare o sanificare le strade non ha alcuna dimostrata efficacia quale misura di prevenzione contro il Coronavirus, ma ha un effetto inquinante ed irritante per le prime vie aeree di uomini ed animali – come peraltro ribadito anche dal Commissario ad acta per l’emergenza sanitaria Covid-19 della Regione Emilia Romagna.

Infatti l’uso di sodio ipoclorito, sostanza corrosiva per la pelle e dannosa per gli occhi, per la disinfezione delle strade potrebbe essere associato ad un aumento di sostanze pericolose nell’ambiente con conseguente esposizione della popolazione.

