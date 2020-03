Quarta vittima di Coronavirus a San Felice

SABATO 28 MARZO 2020 – Quarta vittima di Coronavirus a San Felice. La notizia la dà il sindaco Michele Goldoni, che anticipa il conteggio ufficale Ausl che ci sarà domenica spiegando in diretta Facebook che oggi il paese piange un altro concittadino che se ne va.

E’ del 24 marzo la notizia del primo decesso avvenuto in paese, cui è seguita quella dei due anziani che non hanno retto al colpo del Coronavorus appena ieri. Nel giro di 5 giorni il Coronavirus ha falcidiato quattro persone a San Felice sul Panaro. La situazione in paese vede a oggi 26 persone in isolamento precauzionale, altre 29 che sono positive al Coronavirus e sono in isolamento domiciliare, e 10 persone positive al Coronavorus che sono ricoverate in ospedale.

Il decesso del sanfeliciano arriva in uno dei giorni più neri per la Bassa: sabato 28 marzo c’è stato infatti un decesso a Concordia, una morte a Medolla e un decesso a Cavezzo. Con quello di San Felice,vuol dire che in un giorno solo nel giro di una manciata di chilometri, sono morte 4 persone. Tutte a causa del terribile virus.

