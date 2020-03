Quei commercianti cinesi che distribuiscono gratis le mascherine

Dalle nostre parti si sono visti a Carpi, e qui, come nel resto d’Italia, si registra una delle iniziatve di solidarietà più significative di questa emergenza Coronavirus.

Mercoledì pomeriggio in via Cattani sud i titolari del locale ristorante cinese hanno infatti motto un banchetto fuori dal negozio e da lì hannocominicato la distribuzione gratuita di mascherine. Gratis, senza lucrare, come hanno fatto tanti, sulla paura.

