Raccolta fondi per il Policlinico da parte del Comitato Genitori della Scuola Media F. Montanari

MIRANDOLA – Segnaliamo l’iniziativa promossa dal Comitato Genitori della Scuola Media F. Montanari : una raccolta fondi a sostegno del nostro Ospedale di Mirandola. “Abbiamo sentito il bisogno di far sentire la nostra vicinanza ai medici, infermieri e tutto il personale sanitario, come segno di ringraziamento per tutto quanto stanno facendo per noi”, scrivono dal comitato genitori.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017