Raccolta rifiuti dedicata per i soggetti positivi al Coronavirus o in quarantena

24 marzo 2020 – Nell’ambito dell’emergenza sanitaria che sta interessando il nostro Paese, in ottemperanza al Decreto della Regione Emilia Romagna n. 43 del 20/03/2020, AIMAG istituisce dal 23 marzo, in tutti i Comuni gestiti, un servizio dedicato e gratuito di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano i soggetti:

POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO;

IN QUARANTENA OBBLIGATORIA.

Per le abitazioni in cui sono presenti tali soggetti la raccolta differenziata è interrotta e tutti i rifiuti domestici prodotti dal soggetto positivo e dal suo nucleo familiare, sono considerati indifferenziati e devono essere gestiti mediante servizio dedicato.

Sarà la AUSL di riferimento ad informare i soggetti interessati sul servizio AIMAG da contattare.

Per le abitazioni in cui NON SONO PRESENTI soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NON E’ INTERROTTA e la gestione dei rifiuti non prevede cambiamenti.

Il servizio dedicato di raccolta rifiuti è gratuito per i soli utenti contagiati o in quarantena.

I soggetti che esporranno impropriamente i rifiuti nelle giornate di raccolta dedicate agli utenti contagiati o in quarantena, vedranno contabilizzata la raccolta nella successiva fattura rifiuti.

Lo stesso fa Hera nei territori di sua competenza

il servizio di raccolta rifiuti per i cittadini positivi al Coronavirus o in quarantena obbligatoria, già serviti dal porta a porta, sarà svolto secondo quanto definito a livello regionale. In particolare, questi utenti dovranno sospendere la raccolta differenziata e confezionare giorno per giorno il sacco dell’indifferenziato, inserendo i propri rifiuti dentro due o tre sacchetti – nei quali andranno anche mascherine, guanti monouso e altri presidi sanitari – e chiuderli bene prima del conferimento. Hera, per tutta la durata dell’emergenza, effettuerà un ulteriore ritiro settimanale (oltre a quello previsto da calendario, che rimane regolare). Le persone affette da Covid-19 o in quarantena obbligatoria potranno richiedere, di settimana in settimana, il ritiro straordinario chiamando il Servizio Clienti al numero verde 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18, con chiamata gratuita sia da fisso sia da cellulare). L’operatore indicherà al cliente quando esporre i rifiuti. Tutti i rifiuti raccolti tramite questa modalità saranno avviati ai termovalorizzatori del Gruppo Hera, presso i quali – al pari di quanto avviene per i rifiuti ospedalieri – verranno termovalorizzati. In allegato trovi il comunicato stampa integrale. Ti ricordo che questo servizio aggiuntivo è dedicato esclusivamente a persone positive al Coronavirus o in quarantena obbligatoria e che una volta terminato il periodo di quarantena obbligatoria, il diritto ad usufruire del servizio di ritiro aggiuntivo decade. Si chiede la massima collaborazione dei cittadini su questo punto, per consentire ad Hera di assistere in modo efficiente coloro che ne abbiano effettiva necessità.

Le notizie delle ultime 24 ore sull’epidemia da Coronavirus nella nostra zona

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017