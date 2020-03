Ravarino. Servizio spesa e farmaci a domicilio per anziani e persone fragili

RAVARINO, 19 MARZO – Il comune di Ravarino ha istituito un servizio di tutela per anziani e persone fragili che non riescono a fare la spesa o a recarsi in farmacia autonomamente. Di seguito i numeri da contattare:

Per anziani e persone fragili che non possano uscire a fare la spesa è attivo il numero:

 350 0916815

Si può chiamare dalle 9 alle 12, da lunedì a Sabato.

➡️ Il costo della spesa è a carico del richiedente.

✠Il servizio è gratuito

