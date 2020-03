Ravarino, confermata assemblea soci Avis di mercoledì

RAVARINO- Si terrà regolarmente mercoledì 4 marzo l’assemblea annuale dell’Avis comunale di Ravarino. I 280 soci sono chiamati ad approvare i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione del presidente Angelo Scarcella.

Appuntamento alle 20.30 nella sede Avis di via San Rocco. Le assemblee sociali delle 50 sezioni Avis in provincia di Modena si tengono in vista della prossima assemblea provinciale del 4 aprile a Bastiglia.

