Da Ravarino, la proposta #mimettoinfila per evitare code e assembramenti per la spesa

Buongiorno, visto e considerato le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale decretate con DPCM del 22 marzo 2020, l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 21/03/2020, il numero di casi di Covid-19 nel nostro comune, la sola presenza di un punto vendita Coop all’interno del nostro territorio comunale e l’aumentare della fila di persone in esso in alcuni orari di punta

Con la presente vorremo proporre di pendere in considerazione un metodo online o telefonico per prenotare il proprio posto per fare spesa nel supermercato evitando così assembramenti di troppe persone in esso, e contemporaneamente garantendo un maggior controllo di quest’ultime.

La prenotazione è molto semplice e vi riportiamo l’esempio del comune di Crevalcore che da un paio di giorni ha messo in piedi questo sistema: è sufficiente andare sul sito di cui al link https://mimettoinfila.40014.it selezionare il punto vendita nel quale si desidera prenotare il proprio posto in fila, selezionare il giorno e l’ora nel quale si s’intende andare, in base alla disponibilità di posti liberi, concludere con i propri dati personali, l’indirizzo email, e la prenotazione è conclusa.

Nel caso di persone meno pratiche dei sistemi informatici o anziane, le quali essendo le più fragili a maggior ragione non dovrebbero uscire di casa o quantomeno limitare i contatti, nel caso di Crevalcore possono prenotare il loro posto telefonando al numero di telefono del punto vendita.

Il giorno stabilito in cui fare la spesa è sufficiente recarsi al supermercato con 5 minuti di anticipo, recarsi all’ingresso nell’apposita fila “prenotazioni” e aspettare il proprio turno.

Chi non desidera prenotare il proprio posto ha la possibilità di entrare nel supermercato tramite una corsia a parte, la quale è condizionata però dalla corsia delle prenotazioni.

Vi invitiamo pertanto a valutare la proposta di cui sopra e confidiamo nella vostra disponibilità per l’attivazione di questo servizio.