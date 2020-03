Restare a casa e ripensare a utenze e servizi: 10 trucchi per risparmiare

Un periodo di pausa può avere degli aspetti positivi, per esempio quello di mettere ordine nella vita di tutti i giorni, portando a termine tutto quello che si è soliti rimandare. Dall’ottimizzazione delle spese quotidiane al miglioramento dei servizi dei quali si dispone già, ecco quali sono le 10 cose che dovreste fare da qui al 3 aprile in base ai suggerimenti di SOStariffe.it.

La procrastinazione è un’arte che può benissimo essere messa da parte, soprattutto in un periodo storico come quello odierno in cui, volenti o nolenti, ci ritroviamo a disporre di molto più tempo libero rispetto all’ordinarietà. SOStariffe.it ha elaborato un decalogo di azioni da realizzare in questi giorni di stop obbligato, attraverso le quali sarà possibile passare a un servizio migliore tra quelli dei quali si usufruisce già o mettere in moto la macchina della comparazione per risparmiare sulle classiche spese mensili.

Ottimizzare i costi delle bollette: da luce e gas fino a Internet casa

Il motivo per il quale, in genere, si tende a non cambiare fornitore, a prescindere dalla tipologia di servizio, è la mancanza di tempo. Ecco perché quello attuale rappresenta il momento migliore per scegliere di passare al mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale. La migrazione diventerà obbligatoria per tutti a partire dal 1° gennaio 2022, quando ci sarà la fine della Maggior Tutela, ma chi sceglie di effettuare il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero ha, oggi, la possibilità di risparmiare fino a 250 euro.

Tra i costi fissi mensili c’è anche quello legato alla tariffa Internet casa: gran parte delle famiglie hanno all’attivo un’offerta di tipo ADSL sottoscritta parecchi anni fa. Oggi sono disponibili soluzioni migliorative di diverso tipo con le quali, a meno di 30 euro al mese e con l’attivazione del nuovo abbonamento direttamente online, danno la possibilità di navigare a velocità più elevate, grazie alla potenza della fibra ottica di tipo FTTC o FTTH.

Un’altra possibilità esistente per i clienti che non fossero raggiunti dalla fibra ottica è quella di scegliere un’offerta Internet wireless la quale, grazie alla tecnologia fibra mista radio, consente di connettersi alla velocità anche di 100 Mega, che è ben superiore rispetto ai 20 Mega massimi garantiti da una tradizionale promozione ADSL.

Risparmiare sulla telefonia mobile

Con l’ingresso nel mercato della telefonia mobile di un numero sempre maggiore di operatori virtuali, non solo si hanno nuove proposte da passare al vaglio, ma anche i tradizionali player hanno reagito al cambiamento con delle promozioni prima inesistenti.

Cambiare la tariffa per la propria SIM è un’ottima idea, in particolar modo perché ci sono diverse offerte le quali, a prezzi davvero bassi, permettono di mantenere il proprio numero attraverso la portabilità e di attivare promozioni che prevedono un pacchetto di tipo all inclusive, ovvero con minuti, SMS e traffico dati in contemporanea. Da molti anni i prezzi delle offerte per nuovi clienti sono stabili a fronte di un aumento notevole di GB compresi in tariffa (ultima stima SOStariffe.it registra un +13% rispetto al 2019).

Settore assicurazioni: dai viaggi all’auto, fino al settore immobiliare

Se è vero che in questo momento i viaggi sono l’ultimo dei nostri pensieri, lo è anche il fatto spesso ci si riduca sempre all’ultimo quando ci si trova a dover organizzare una vacanza. Approfittare della situazione attuale è una buona scusa per iniziare a ideare la prossima partenza, pianificandola nei minimi dettagli, per esempio considerando la possibilità di attivare una polizza viaggi che includa al suo interno l’opzione dedicata all’annullamento.

Restando nell’ambito delle assicurazioni, è consigliabile fare un check delle proprie polizze auto e moto che sono presenti in famiglia, attraverso la comparazione delle migliori offerte presenti sul mercato, in modo tale che, quando ci si troverà in prossimità della data di scadenza, si sarà pronti per passare alla compagnia selezionata con la quale sarà possibile dare un taglio netto ai costi.

Inoltre, alla scadenza delle vecchie polizze assicurative o in caso di attivazione di una nuova polizza si dovrebbe pensare da un lato alla possibilità di applicare la nuova RC auto familiare a tutte le assicurazioni presenti in famiglia, in modo tale da pagare molto meno sul costo complessivo di tutte le polizze, dall’altro di valutare, attraverso la comparazione online di diversi preventivi, quali sono le garanzie accessorie più vantaggiose e delle quali non si dovrebbe fare a meno, come la polizza Furto e Incendio, quella Assistenza Stradale, e così via.

Infine, si potrebbe trasformare il tempo in più nell’occasione giusta per pensare a un’assicurazione casa, nella quale siano comprese diverse tutele , ipotizzate per il bene dell’ambiente domestico e di tutto il nucleo familiare. Anche in questo caso, per farlo basteranno pochi clic e pochi minuti, spesi bene online.

Investire i propri risparmi nel modo più proficuo

Avere più tempo a propria disposizione potrebbe diventare un buon momento per mettere in pratica una migliore pianificazione dei propri risparmi. Sono tante, a tal proposito, le strategie che si possono mettere in campo per risparmiare. La prima è rappresentata dalla valutazione di un nuovo conto corrente: il costo legato alla gestione e all’operatività di un conto corrente tradizionale è in aumento rispetto agli anni precedenti. Di contro, esiste la garanzia di poter risparmiare sul canone annuo e sulle spese tradizionali scegliendo di sottoscrivere un conto corrente online, al quale sono in genere legate tutte le carte di pagamento disponibili, da quella di debito alla carta di credito, fino alla prepagata.

Chi disponesse, invece, di somme di denaro un po’ più cospicue e vorrebbe evitare di vederle erodere negli anni, potrebbe ipotizzare di investirle in un conto deposito, uno strumento finanziario attraverso il quale è possibile ottenere ancora dei rendimenti grazie a tassi promozionali molto competitivi, con i quali massimizzare i guadagni con il minimo sforzo.

Trovare le offerte più adatte alle proprie esigenze di consumo diventa poi ancora più semplice grazie ai vari strumenti di comparazione di SOStariffe.it, che permetterebbero di migliorare tutti i settori che sono stati citati finora: https://www.sostariffe.it/ dispone anche di un’applicazione, scaricabile su smartphone con sistema iOS e Android al seguente link: https://www.sostariffe.it/app/ , con la quale si può avere accesso alle migliori tariffe in assoluto grazie al meccanismo della comparazione, in pochi semplici tap.

