“Riasfaltate via Lunga”: depositate quasi 800 fime a Novi

“Riasfaltate via Lunga”: depositate quasi 800 fime a Novi per chiedere al Comune di intervenire rendendo più scorribile via Lunga e via Via Lunga di Fossoli. La strada è attualmente strada bianca, con acciottolato e senza asfalto. Con tutti i disagi facilmente intuibili. Secondo il Comitato Remesina, che ha raccolto le firme in meno di tre settimane, sono tantissimi i problemi che ne derivano per chi si muove tra Novi, Sant’Antonio in Mercadello e Rovereto verso Carpi.

I cittadini chiedono dunque di porre l’asfalto, così come è previsto che venga di nuovo posto l’asfalto su via Remesina dopo che il Comune di Carpi decise di toglierlo e renderla strada bianca. Almeno qui è stato promesso il dietro front dopo le proteste, per via Lunga invece non c’è in programma la riasfaltatura, che toccherrebbe ai Comuni di Carpi e di Novi assieme.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017