RICICLA CREA SUONA – come costruire strumenti musicali usando materiali di riciclo

NONANTOLA – Un laboratorio che si prefigge di sensibilizzare l’uso creativo di materiali di riciclo, portando i partecipanti a creare strumenti più o meno convenzionali e alla creazione di un piccolo repertorio di musiche originali e non. Si tratta di RICICLA CREA SUONA, organizzato in Fonoteca a Nonantola, è un laboratorio è GRATUITO per un numero massimo di 12 partecipanti.

Non sono richieste conoscenze musicali o capacità manuali specifiche.

Età dai 10 anni in su. 12 incontri con inizio previsto martedì 10 marzo 2020.

