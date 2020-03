Rischio incendio batteria, richiamo per scopa elettrica a batteria

La catena di supermercati ALDI ha richiamato la scopa elettrica a batteria del marchio EASY HOME del fornitore EIE Import Gesellschaft mbH, perché presenta un difetto che potrebbe provocare un incendio. In alcuni casi sussiste il rischio che la batteria si incendi durante la fase di ricarica. ALDI raccomanda di non utilizzare o caricare questo elettrodomestico e di riportarlo al punto di vendita in cui è stato acquistato per ottenere il rimborso. Nello specifico il prodotto richiamato è la versione della “SCOPA ELETTRICA RICARICABILE marchio EASY HOME. L’azienda fa sapere che il difetto è stato individuato in autocontrollo nel sistema di ricarica della scopa. ALDI, inoltre, raccomanda di staccare la scopa elettrica dalla presa di corrente, di non utilizzarla più e riportarla assieme alla batteria e al suo caricatore nel punto vendita di acquisto per il rimborso. Per eventuali informazioni, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, contattare il Servizio Clienti ALDI al n° verde +39 800 370 370 (lun-ven 8:30-17:00, sab 8:00-14:00). L’azienda si scusa per il disagio arrecato alla clientela.

