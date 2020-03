Sabato 29 marzo entra in vigore l’ora legale: le lancette avanti di 60 minuti

L’ora legale nel 2020 entra in vigore domenica 29 marzo alle ore 02:00 (notte tra sabato e domenica). In tale data ed a tale orario occorre cambiare l’ora dell’orologio portandolo 60 minuti in avanti.

Nonostante le nuove regole europee che lo hanno abolito, in Italia resterà ancora in vigore il doppio orario: il governo italiano ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale, senza variazioni. Il governo Conte bis non ha presentato modifiche al documento. Questo significa che tutto rimane inalterato.

